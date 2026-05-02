Леброн оновив рекорд за кількістю виграних серій плейоф в історії НБА
Леброн Джеймс
Getty Images
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс зміцнив своє лідерство серед гравців з найбільшою кількістю виграних серій плейоф в історії НБА.
Про це повідомляє HoopsHyp.
Наразі у Леброна 42 виграні серії плеоф за кар'єру. Він на дві серії випереджає Дерека Фішера, на три – Роберта Оррі та на п'ять – Каріма Абдул-Джаббара.
"Король Джеймс" став найрезультативнішим гравцем шостого матчу серії проти Г'юстона (98:78). За 37 хвилин ігрового часу форвард набрав 28 очок, зробив 7 підбирань та віддав 8 передач.
Лос-Анджелес Лейкерс виграли серію із загальним рахунком 4-2.
Раніше повідомлялося, що Леброн став першим гравцем в історії НБА, який зіграв на стадії плейоф разом зі своїм сином.