Леброн оновив рекорд за кількістю виграних серій плейоф в історії НБА

Сергій Шаховець — 2 травня 2026, 14:43
Форвард Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс зміцнив своє лідерство серед гравців з найбільшою кількістю виграних серій плейоф в історії НБА.

Про це повідомляє HoopsHyp.

Наразі у Леброна 42 виграні серії плеоф за кар'єру. Він на дві серії випереджає Дерека Фішера, на три – Роберта Оррі та на п'ять – Каріма Абдул-Джаббара.

"Король Джеймс" став найрезультативнішим гравцем шостого матчу серії проти Г'юстона (98:78). За 37 хвилин ігрового часу форвард набрав 28 очок, зробив 7 підбирань та віддав 8 передач.

Лос-Анджелес Лейкерс виграли серію із загальним рахунком 4-2.

Раніше повідомлялося, що Леброн став першим гравцем в історії НБА, який зіграв на стадії плейоф разом зі своїм сином.

Леброн – про порівняння з Майклом Джорданом: Ми обоє геніальні
Леброн Джеймс повторив рекорд НБА та вперше в історії зіграв із сином у плейоф
Леброн і Бронні Джеймси переписали історію НБА
Так багато не перемагав ніхто: Леброн Джеймс переписав історію НБА
Леброн Джеймс повторив абсолютний рекорд НБА, який тримається з XX століття

