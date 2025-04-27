Протистояння Дніпра та Київ-Баскета у фінальній серії Суперліги

Сьогодні, 27 квітня, в Дніпрі в КСК "Шинник" стартуватиме фінальна серія плейоф Суперліги України, в якому зійдуться БК Дніпро та БК Київ-Баскет.

Дніпряни проводять ідеальний сезон: регулярну кампанію вони завершили непереможними, вигравши всі 28 матчів, а в плейоф команда Володимира Коваля мала проблеми тільки в другій півфінальній зустрічі з Черкаськими Мавпами.

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Цілком логічно, що саме "бджоли" опинилися у фіналі, адже вони були другою кращою командою чемпіонату України. Підопічні Дмитра Забірченка програли дев'ять матчів у регулярці, після чого в постсезоні вони віддали тільки одну гру у півфіналі з Рівним.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

Фінал, перший матч, 27 квітня

13:00 Дніпро – Київ-Баскет

Другий матч між Дніпром та Київ-Баскетом відбудеться 30 квітня. Якщо серії знадобиться третя зустріч, вона запланована на 3 травня.

Нагадаємо, що вчора, 26 квітня, розпочалася серія бронзового фіналу Суперліги: Рівне розгромило Черкаські Мавпи.