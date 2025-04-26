Черкаські Мавпи розгромно програли БК Рівне у першому матчі бронзового фіналу Суперліги

У суботу, 26 квітня, відбувся перший матч бронзової серії чоловічої Суперліги з баскетболу, в якому БК Рівне здобув перемогу над Черкаськими Мавпами.

Поєдинок завершився з рахунком 105:70.

У переможців одразу 7 гравців набрали 10 і більше очок, а найрезультативнішим став Олексій Соловйов з 21 балом.

Черкаські Мавпи спробують реабілітуватись за поразку вже в домашньому матчі у вівторок, 29 квітня.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

Бронзовий фінал, перший матч, 26 квітня

Рівне – Черкаські Мавпи 105:70 (31:13, 29:17, 28:18, 17:22)

Рівне: Соловйов 21, Браун 16, Вілліамсон 14, Шепелев 12 + 9 підбирань, Головчик 12

Черкаські Мавпи: Клебан 16, Дюпрі 11 + 6 підбирань, Клімов 11

Нагадаємо, перші два матчі фіналу між Дніпром та Київ-Баскетом пройдуть 27 та 30 квітня. За необхідності третя гра відбудеться 3 травня.