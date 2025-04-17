Рівне здолав Київ-Баскет та зрівняв рахунок у півфінальній серії Суперліги

У Рівному зіграли другий матч півфінальної серії плейоф між Рівним та Київ-Баскетом.

Поєдинок завершився перемогою місцевого колективу з рахунком 77:73.

Господарі майданчика активно розпочали зустріч та у другій чверті мали перевагу +16. Проте кияни не збирались віддавати зустріч та змогли скоротити відставання до -1 до перерви.

Друга половина гри пройшла у рівній боротьбі. Вирішальний момент трапився за три хвилини до завершення гри – Шепелєв влучив з триочкового, а згодом Соловйов збільшив перевагу Рівного до +7.

Найрезультативнішим гравцем матчу став американський форвард господарі Сі Джей Вільямсон, в активі якого 20 очок, 8 підбирань та 5 передач.

Суперліга України з баскетболу – плейоф

1/2 фіналу, другий матч, 17 квітня

Рівне – Київ-Баскет 77:73 (20:7, 14:26, 14:19, 29:21)

Рівне: Вільямсон 20 + 8 підбирань + 5 передач – 3 втрати, Соловйов 13, Шептицький 8 + 4 передачі, Тимощук 6, Гарбар 6 — старт, Фуллер 15, Шепелев 9 + 7 підбирань, Головчик 0, Герасимчук 0, Поносов 0, Чиж 0

Київ-Баскет: Сушкін 19, Буренко 18, Клевзуник 10 + 8 підбирань, Сандул 5 + 7 підбирань, Зайцев 5 — старт, Карпюк 16 + 14 підбирань, Сафонов 0

Рівне зрівняло рахунок у півфінальній серії Суперліги — 1:1. Вирішальний третій матч відбудеться у Києві 22 квітня.

Нагадаємо, що вчора, 16 квітня, визначився перший фіналіст плейоф Суперліги в результаті протистояння Дніпра та Черкаських Мавп.