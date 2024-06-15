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Даллас розгромив Бостон Михайлюка у четвертому матчі фінальної серії НБА

Олександр Булава — 15 червня, 08:05
Даллас розгромив Бостон Михайлюка у четвертому матчі фінальної серії НБА

Даллас обіграв Бостон у межах четвертого матчу фінальної серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації. Для Маверікс це перша перемога у протистоянні з Селтікс.

Зустріч завершилася з рахунком 122:84.

Найрезультативнішим гравцем матчу став розігруючий Далласа Лука Дончич, На його рахунку 29 очок, 5 підбирань та 5 результативних передач.

Найрезультативнішим у Бостона став нападник Джейсон Тейтум, який набрав 15 очок, зробив 5 підбирань і віддав 3 передачі.

Український захисник Селтікс Святослав Михайлюк зіграв майже 10 хвилин. На його рахунку 3 очки та 1 підбирання.

НБА плей-оф
Фінал, 15 червня

Даллас — Бостон 122:84 (34:21, 27:14, 31:25, 30:24)

(Рахунок у серії 1:3)

П'ятий матч серії, який може стати вирішальним у протистоянні, відбудеться 18 червня у Бостоні.

Нагадаємо, що Селтікс у попередній стадії змагань здобув чотири перемоги поспіль над Індіандою. Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА.

Даллас на шляху до фіналу здолав Міннесоту з рахунком 4:1 у серії.

NBA Святослав Михайлюк Бостон Селтікс Даллас Маверікс

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