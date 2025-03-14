Не треба думати, що будет легко: Багатскіс – про жеребкування прекваліфікації на ЧС-2027

Головний тренер збірної України з баскетболу Айнарс Багатскіс висловився про жеребкування прекваліфікації чемпіонату світу-2027, зазначивши, що легкими ці поєдинки не будуть.

Слова фахівця наводить Федерація баскетболу України.

"Словаччина – команда, яка дуже залежить від бігмена Владіміра Бродзянського, який виступає в Іспанії. З ним та без нього – це дві різних збірних. Вони мають характер та вміють грати кінцівки матчів. Швейцарія це досвідчена збірна, яка знає, як грати в баскетбол. Мені поки що важко сказати по цим суперникам щось детальніше, треба краще розібратися з їхніми складами, але всі в Європі вміють грати в баскетбол, це ми вже знаємо", – висловився про майбутніх суперників Багатскіс.

Він наголосив, що до цих матчів необхідно якнайкраще підготуватися, адже легко не буду.

"Не треба думати, що ми прийдемо і легко виграємо ці матчі, треба якнайкраще до них підготуватися. Ми маємо через ці матчі досягти свого прогресу та продемонструвати якісний баскетбол. Розпочнемо свою підготовку на початку липня і готуватимемося приблизно місяць Поки що зарано говорити про якусь конкретику щодо гравців та їх кількості, які будуть на цьому літньому зборі. Мені ще потрібен час", – підкреслив тренер "синьо-жовтих".

Напередодні став відомий розклад матчів збірної у другому раунді прекваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027. Нагадаємо, у лютому збірна України не змогла відібратися на Євробаскет-2025, тому змушена проходити прекваліфікацію на ЧС-2027.