Багатскіс оцінив надважливу перемогу України над Чорногорією у відборі на ЧС-2027

Головний тренер збірної України Айнарс Багатскіс висловився про перемогу над Чорногорією (98:89) у відборі на чемпіонат світу-2027 із баскетболу.

Його слова передає ФБУ.

Фахівець залишився задоволений виступом команди, відзначивши фанатів господарів, які зробили неймовірну атмосферу на трибунах:

"В баскетболі головне результат в кінці – поразка або перемога. Ми виконали неймовірну роботу, граючи перед цією чудовою публікою. Шум, дим, атмосфера – тут було все. Я задоволений тим, як ми виграли. У нас було півтора тренування перед матчем. Дуже легко говорити, що треба робити. Головне – старання. В кожному моменті ми змагалися, намагалися діяти жорстко. Моментами було непорозуміння, але близько 37 хвилин ми контролювали гру, зберігали фокус. Використовували шанси, які давала Чорногорія в нападі, підтримували стабільність в захисті. Іноді щось не виходило, але ми вижили на виїзді в Чорногорії, що є найважливішим, а все інше другорядне".

Багатскіс похвалив командну гру та виділив декількох гравців. Він підкреслив, що Україна має ціль пробитись на ЧС-2027 і збирається її виконати.

"Ми тримали фокус. Чорногорія – агресивна команда. Мені сподобалося, як ми контролювали емоції. Талант цієї команди в нападі. Михайлюк, Скапінцев, Шульга чудово виконали свою роботу, діяли агресивно та не заважали один одному на паркеті. Команда дуже зріла, не діти. У нас є досвід, який ми використали на майданчику проти Чорногорії на чолі зі Звєзданом, який любить максимально фізичний стиль. Я знаю, що гравці мене чують. Ми виконали до біса чудову роботу в товариській грі з Латвією, проти Греції та зараз з Чорногорією. Сподіваємося продовжувати в тому ж досі", – сказав тренер.

Зазначимо, що після цієї перемоги Україна очолила турнірну таблицю відбіркової групи I. Для потрапляння на світову першість потрібно фінішувати у трійці найкращих.

Наступні матчі відбору "синьо-жовті" проведуть наприкінці листопада. Вони зіграють проти Португалії та знову визначатимуть сильнішого з Чорногорією.