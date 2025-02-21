Збірна України поступилась Словенії у вирішальній грі відбору на Євробаскет-2025

Збірна України з баскетболу поступилась Словенії в межах 5 раунду відбіркового етапу на чемпіонат Європи-2025.

Зустріч завершилась з рахунком 71:84.

"Синьо-жовті" не змогли виграти жодну чверть у поєдинку. Найкращим гравцем в українців став Богдан Близнюк, в активі якого 16 очок, 4 підбирання та 3 передачі.

Збірна України достроково втратила шанси на вихід на Євробаскет. Після 5 турів в українців жодної перемоги у відборі та остання сходинка в турнірній таблиці. Зазначимо, у фінальний раунд вийдуть три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету-2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія).

Євробаскет-2025, кваліфікація

5 тур, 21 лютого

Україна – Словенія 71:84 (22:24, 14:21, 19:21, 16:18)

Заключний матч у відборі на Євробаскет Україна проведе у понеділок, 24 лютого, проти Португалії.

Нагадаємо, що напередодні матчу зі Словенією Чемпіон поспілкувався з головним тренером збірної України Айнарсом Багатскісом. Латвійський фахівець розповів про підготовку команди до відбору на Євробаскет-2025 та емоції від повернення в національну команду.