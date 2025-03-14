Україна дізналася суперників у прекваліфікації ЧС-2027

Сьогодні, 14 березня, відбулося жеребкування другого раунду прекваліфікації чемпіонату світу 2027 року, за підсумками якого збірна України дізналася імена своїх майбутніх суперників.

Команда Айнарса Багатскіса під час жеребкування перебувала в першому кошику згідно зі світовим рейтингом ФІБА. Ведучий церемонії одразу ж дістав кульку з "синьо-жовтими", які опинилися в групі А. Пізніше до них доєдналися Словакія та Швейцарія.

Група А

Україна

Словакія

Швейцарія

Група В

Угорщина

Північна Македонія

Румунія

Група С

Болгарія

Нідерланди

Австрія

Група D

Хорватія

Данія

Норвегія

12 команд, які опинилися в цьому раунді, були розподілені на чотири групи. До основної кваліфікації ЧС-2027 вийдуть по два кращі колективи кожної з груп.

Згідно з регламентом, кожна збірна проведе по два домашніх та виїзних матчі. Попередньо вони мають відбутися 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня.

Перший етап основної кваліфікації чемпіонату світу 2027 року розпочнеться у листопаді цього року. Там до переможців прекваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитися на чемпіонат Європи 2025 року, посівши останнє місце у своїй відбірковій групі.

Раніше стало відомо, коли саме розпочнеться плейоф української Суперліги, в якому братимуть участь всі команди регулярного сезону.