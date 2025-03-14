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Україна дізналася суперників у прекваліфікації ЧС-2027

Олексій Погорелов — 14 березня 2025, 15:16
Збірна України з баскетболу
Збірна України
ФБУ

Сьогодні, 14 березня, відбулося жеребкування другого раунду прекваліфікації чемпіонату світу 2027 року, за підсумками якого збірна України дізналася імена своїх майбутніх суперників.

Команда Айнарса Багатскіса під час жеребкування перебувала в першому кошику згідно зі світовим рейтингом ФІБА. Ведучий церемонії одразу ж дістав кульку з "синьо-жовтими", які опинилися в групі А. Пізніше до них доєдналися Словакія та Швейцарія.

Група А

  • Україна
  • Словакія
  • Швейцарія

Група В

  • Угорщина
  • Північна Македонія
  • Румунія

Група С

  • Болгарія
  • Нідерланди
  • Австрія

Група D

  • Хорватія
  • Данія
  • Норвегія

12 команд, які опинилися в цьому раунді, були розподілені на чотири групи. До основної кваліфікації ЧС-2027 вийдуть по два кращі колективи кожної з груп.

Згідно з регламентом, кожна збірна проведе по два домашніх та виїзних матчі. Попередньо вони мають відбутися 2, 5, 9, 13, 16 та 20 серпня.

Перший етап основної кваліфікації чемпіонату світу 2027 року розпочнеться у листопаді цього року. Там до переможців прекваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.

Нагадаємо, що збірна України не змогла пробитися на чемпіонат Європи 2025 року, посівши останнє місце у своїй відбірковій групі.

Раніше стало відомо, коли саме розпочнеться плейоф української Суперліги, в якому братимуть участь всі команди регулярного сезону.

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