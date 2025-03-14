Визначився розклад матчів збірної України у прекваліфікації ЧС-2027
Став відомий розклад матчів збірної України у другому раунді прекваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.
Про це повідомляє ФБУ.
Команда Айнарса Багатскіса потрапила у групу А, де зустрінеться зі Швейцарією та Словаччиною. Перші матчі відбудуться у серпні.
Календар матчів в групі А
- 2 серпня Словаччина – Швейцарія
- 6 серпня Швейцарія – Україна
- 9 серпня Україна – Словаччина
- 13 серпня Швейцарія – Словаччина
- 16 серпня Україна – Швейцарія
- 20 серпня Словаччина – Україна
Нагадаємо, у лютому збірна України не змогла відібратися на Євробаскет-2025, тому змушена проходити прекваліфікацію на ЧС-2027.
Перший етап основної кваліфікації чемпіонату світу 2027 року розпочнеться у листопаді цього року. Там до переможців прекваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.