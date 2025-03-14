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Визначився розклад матчів збірної України у прекваліфікації ЧС-2027

Олександр Булава — 14 березня 2025, 19:00
Визначився розклад матчів збірної України у прекваліфікації ЧС-2027

Став відомий розклад матчів збірної України у другому раунді прекваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

Команда Айнарса Багатскіса потрапила у групу А, де зустрінеться зі Швейцарією та Словаччиною. Перші матчі відбудуться у серпні.

Календар матчів в групі А

  • 2 серпня Словаччина – Швейцарія
  • 6 серпня Швейцарія – Україна
  • 9 серпня Україна – Словаччина
  • 13 серпня Швейцарія – Словаччина
  • 16 серпня Україна – Швейцарія
  • 20 серпня Словаччина – Україна

Нагадаємо, у лютому збірна України не змогла відібратися на Євробаскет-2025, тому змушена проходити прекваліфікацію на ЧС-2027.

Перший етап основної кваліфікації чемпіонату світу 2027 року розпочнеться у листопаді цього року. Там до переможців прекваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.

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