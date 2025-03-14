Визначився розклад матчів збірної України у прекваліфікації ЧС-2027

Став відомий розклад матчів збірної України у другому раунді прекваліфікації чоловічого чемпіонату світу-2027.

Про це повідомляє ФБУ.

Команда Айнарса Багатскіса потрапила у групу А, де зустрінеться зі Швейцарією та Словаччиною. Перші матчі відбудуться у серпні.

Календар матчів в групі А

2 серпня Словаччина – Швейцарія

6 серпня Швейцарія – Україна

9 серпня Україна – Словаччина

– Словаччина 13 серпня Швейцарія – Словаччина

16 серпня Україна – Швейцарія

– Швейцарія 20 серпня Словаччина – Україна

Нагадаємо, у лютому збірна України не змогла відібратися на Євробаскет-2025, тому змушена проходити прекваліфікацію на ЧС-2027.

Перший етап основної кваліфікації чемпіонату світу 2027 року розпочнеться у листопаді цього року. Там до переможців прекваліфікації доєднаються 24 учасники Євробаскету-2025.