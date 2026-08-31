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Україна визначилася зі стартовою п'ятіркою на матч проти Чорногорії

Олексій Мурзак — 31 серпня 2026, 21:00
Україна визначилася зі стартовою п'ятіркою на матч проти Чорногорії
ФБУ

Тренерський штаб збірної України визначився зі стартовою пʼятіркою на матч проти Чорногорії у кваліфікації чемпіонату світу-2027.

Так, з перших хвилин поєдинок розпочнуть Олександр Ковляр, Святослав Михайлюк, Іван Ткаченко, Вʼячеслав Бобров та Дмитро Скапінцев.

Початок зустрічі о 21.30.

Нагадаємо, що в першій грі другого етапу кваліфікації "синьо-жовті" здолали Грецію (82:76). За підсумками цього раунду відбору путівки на ЧС-2027 отримають три найкращі команди групи.

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