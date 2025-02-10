Помічник тренера Далласа залишить команду через обмін Дончича

Головний тренер Далласа Джейсон Кідд залишився без свого помічника через обмін Луки Дончича у Лейкерс.

Про це повідомляє BasketNews.

Марко Міліч не хоче працювати у Маверікс без свого співвітчизника. Зазначимо, що це не перші наслідки трейду словенської зірки. Раніше фанати франшизи почали вимагати гроші за свої сезонні абонементи.

Marko Milic has reportedly left the Dallas Mavericks' coaching staff following Luka Doncic's trade to the Lakers 👀 pic.twitter.com/qSWvIwSbwx — BasketNews (@BasketNews_com) February 10, 2025

Окрім того, генеральний менеджер Мавс почав отримувати погрози вбивством через цей обмін.

Раніше про перехід Дончича в Лос-Анджелес прокоментував президент Далласа.