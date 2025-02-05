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Наслідки трейда Дончича: Даллас готовий повернути вболівальникам кошти за сезонні абонементи

Володимир Максименко — 5 лютого 2025, 12:24
Наслідки трейда Дончича: Даллас готовий повернути вболівальникам кошти за сезонні абонементи
Лука Дончич
Getty images

Даллас Маверікс стикнулись із проблемою скасування дії сезонних абонементів після обміну Луки Дончича у Лейкерс.

Про це повідомляє ESPN.

Річ у тому, що вболівальників обурив цей трейд, який було ініційовано саме керівництвом Мавс. Шанувальники баскетболу не хочуть дивитись матчі без головної зірки команди.

"Ми цінуємо наші стосунки із кожним власником абонемента, тож готові оцінити дзвінки всіх охочих для розв'язання питань щодо повернення коштів", – заявив віцепрезидент з корпоративних комунікацій Ерін Файнголд.

Окрім відмови від абонементів, фанати Далласа також влаштували акцію протесту біля American Airlines Center, щоб висловити своє невдоволення діями керівництва франшизи.

Зазначимо, що до Маверікс в межах обміну приєднались Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.

Раніше свій трейд прокоментував сам Лука Дончич.

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