Даллас стурбовані безпекою генерального менеджера, якому погрожували вбивством
Ніко Гаррісон
Basketnews
Даллас Маверікс стурбовані безпекою свого генерального менеджера, якому фанати погрожували фізичною розправою після трейду Луки Дончича.
Про це повідомляє BasketNews.
"Ніко Гаррісону погрожували вбивством. Безпекові заходи будуть посилені", – розповів журналіст ESPN Тім Макмахон напередодні матчу з Х'юстоном.
Зазначається, що менеджер не буде присутнім у VIP-ложі на поєдинку через страх за своє життя.
Матч між Далласом та Х'юстоном відбудеться сьогодні о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, Лука Дончич в результаті обміну відправився до Лос-Анджелес Лейкерс, в той час, як до Маверікс доєднались Ентоні Девіс, Макс Кріста та драфт-пік першого раунду 2029 року.
Раніше повідомлялось, що фанати Далласа починають відмовлятись від сезонних абонементів на тлі гучного трейду.