Бостон — за крок від чемпіонства НБА: Селтікс знову обіграли Даллас у фіналі плей-оф

Бостон обіграв Даллас у межах третього матчу фінальної серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації. Для Селтікс це вже третя поспіль у фіналі НБА.

Зустріч завершилася з рахунком 106:99.

Найрезультативнішим гравцем матчу став один із лідерів Далласа Кайрі Ірвінг. На його рахунку 32 очки, 3 підбирання та два асисти.

Найрезультативнішим у Бостоні став Джейсон Тейтум, який заробив 31 очко, 6 підбирань та 5 асистів.

Український захисник Селтікс Святослав Михайлюк участь в матчі не приймав.

НБА — плей-оф

Фінал, 13 червня

Даллас — Бостон 99:106 (31:30, 20:20, 19:35, 29:21)

(Рахунок у серії 0:3)

Наступний матч, який може стати вирішальним у протистоянні, відбудеться 15 червня у Далласі.

Нагадаємо, що Бостон у попередній стадії змагань здобув чотири перемоги поспіль над Індіандою. Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА.

Даллас на шляху до фіналу здолав Міннесоту з рахунком 4:1 у серії.