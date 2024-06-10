Бостон вдруге обіграв Даллас у фіналі НБА
Бостон переміг Даллас у межах другого матчу фінальної серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації.
Зустріч завершилася з рахунком 105:98.
Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Далласа Лука Дончич. На його рахунку трипл-дабл: 32 очки, 11 підбирань та 11 результативних передач.
Найрезультативнішим у Бостон став Джу Голідей, який оформив дабл-дабл: 26 очок та 11 підбирань.
Український захисник Селтікс Святослав Михайлюк участь в матчі не приймав.
НБА — плей-оф
Фінал, 10 червня
Бостон — Даллас 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24)
(Рахунок у серії 2:0)
Наступний матч відбудеться 13 червня у Далласі.
Нагадаємо, що Бостон у попередній стадії змагань здобув чотири перемоги поспіль над Індіандою. Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА.
Даллас на шляху до фіналу здолав Міннесоту з рахунком 4:1 у серії.