Бостон вдруге обіграв Даллас у фіналі НБА

Бостон переміг Даллас у межах другого матчу фінальної серії плей-оф Національної баскетбольної асоціації.

Зустріч завершилася з рахунком 105:98.

Найрезультативнішим гравцем матчу став лідер Далласа Лука Дончич. На його рахунку трипл-дабл: 32 очки, 11 підбирань та 11 результативних передач.

Найрезультативнішим у Бостон став Джу Голідей, який оформив дабл-дабл: 26 очок та 11 підбирань.

Український захисник Селтікс Святослав Михайлюк участь в матчі не приймав.

НБА — плей-оф

Фінал, 10 червня

Бостон — Даллас 105:98 (25:28, 29:23, 29:23, 22:24)

(Рахунок у серії 2:0)

Наступний матч відбудеться 13 червня у Далласі.

Нагадаємо, що Бостон у попередній стадії змагань здобув чотири перемоги поспіль над Індіандою. Святослав Михайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА.

Даллас на шляху до фіналу здолав Міннесоту з рахунком 4:1 у серії.