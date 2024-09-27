Рівне оголосило про перехід третього легіонера

Віцечемпіон України баскетбольний клуб Рівне підписав контракт з американським форвардом Маркуелом Бізлі.

Про це повідомляє пресслужба рівненського клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

30-річний нападник є випускником Fort Lewis College 2019 року. За свою професійну кар'єру встиг програти в чемпіонатах Австралії, Швейцарії, Німеччини та Індонезії.

Минулий сезон Бізлі відіграв за Red Devils Morges St-Prex в другому дивізіоні чемпіонату Швейцарії, з яким вийшов до півфіналу плейоф. В середньому за гру набирав 22.9 очка + 8.6 підбирань + 2.4 передачі + 1.6 перехоплення РЕ 27.4

Нагадаємо, раніше Рівне посилило ростер капітаном Прометея та двома американцями Родом Брауном та Айзею Фуллером.

Напередодні Суперліга оновила розклад першого ігрового тижня Суперліги після зняття БІПИ з чемпіонату. Сезон розпочнеться 3 жовтня. У першому ігровому баблі сезону візьмуть участь Київ-Баскет, Старий Луцьк, Прикарпаття-Говерла та БК Рівне.