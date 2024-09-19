Учасник чемпіонату України знявся зі змагань за декілька днів до старту

Одеська БІПА-Одеса не зіграє у баскетбольному чемпіонаті України сезону-2024/25.

Про це інформує ФБУ.

Керівництво одеської команди направило лист на адресу Федерації баскетболу, де було зазначено, що причиною такого рішення є відсутність достатнього фінансування для забезпечення участі клубу в Суперлізі.

Минулого сезону БІПА-Одеса посіла дев'яте місце і не вийшла у плейоф. Роком раніше команда стала бронзовим призером.

Чемпіонат України з баскетболу розпочнеться 2 жовтня. У сезоні 2024/25 зіграють 8 команд.

Нагадаємо, раніше через брак фінансування зі змагань знялася львівська Політехніка-Галичина. Припинив своє існування і чемпіон Вищої ліги Прометей.