Рівно підписало капітана Прометея

Баскетбольний клуб Рівне оголосив про підписання Дмитра Головчика.

Про це повідомляється на сайті команди.

Головчик минулий сезон провів за український склад Прометея, де був капітаном. Він допоміг команді виграти Вищу лігу.

Головчик тривалий час знаходився у структурі Хіміка. У Суперлізі також виступав за Тернопіль. Викликався до лав молодіжної збірної України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Запоріжжя підписало другого легіонера на сезон-2024/25.