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Рівне підписало американського захисника

Олександр Булава — 6 вересня, 13:59
Рівне підписало американського захисника

Рівне підписало контракт з американським захисником Айзею Фуллером.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

23-річний оборонець має зріст 188 см та є випускником другого дивізіону NCAA — Nova Southeastern University. Минулого сезону він у середньому набирав 13,1 очка, 3,3 передачі, 3,1 підбирання, 1,7 перехоплення за 25,6 хвилини на майданчику.

Напередодні Рівне оголосило про підписання контракту з капітаном Прометея Дмитром Головчиком.

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