Суперліга змістила старт сезону після зняття БІПИ
Федерація баскетболу України оновила розклад першого ігрового тижня Суперліги після зняття БІПИ з чемпіонату.
Про це повідомляє ФБУ.
Сезон розпочнеться 3 жовтня. У першому ігровому баблі сезону візьмуть участь Київ-Баскет, Старий Луцьк, Прикарпаття-Говерла та БК Рівне. Команди зіграють чотири матчі у столичному "ПС Венето-Спорт".
Черкаські Мавпи замість Києва відправляться до Запоріжжя, де разом з Дніпром, Запоріжжям та Кривбасом проведуть бабл з 5 по 6 жовтня. Їх матчі відбудуться у Палацу спору Юність в Запоріжжі.
Розклад матчів Суперліги
ПС Венето-Спорт (Київ)
четвер, 3 жовтня
15:00 Прикарпаття-Говерла — Рівне-ОШВСМ
18:00 Київ-Баскет — Старий Луцьк
4 жовтня, п'ятниця
14:00 Прикарпаття-Говерла — Старий Луцьк
18:00 Київ-Баскет — Рівне-ОШВСМ
ПС Юність (Запоріжжя)5 жовтня, субота
6 жовтня, неділя
13:00 Дніпро – Черкаські Мавпи
16:00 Запоріжжя — Кривбас
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