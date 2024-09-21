Суперліга змістила старт сезону після зняття БІПИ

Федерація баскетболу України оновила розклад першого ігрового тижня Суперліги після зняття БІПИ з чемпіонату.

Про це повідомляє ФБУ.

Сезон розпочнеться 3 жовтня. У першому ігровому баблі сезону візьмуть участь Київ-Баскет, Старий Луцьк, Прикарпаття-Говерла та БК Рівне. Команди зіграють чотири матчі у столичному "ПС Венето-Спорт".

Черкаські Мавпи замість Києва відправляться до Запоріжжя, де разом з Дніпром, Запоріжжям та Кривбасом проведуть бабл з 5 по 6 жовтня. Їх матчі відбудуться у Палацу спору Юність в Запоріжжі.

Розклад матчів Суперліги

ПС Венето-Спорт (Київ)

четвер, 3 жовтня

15:00 Прикарпаття-Говерла — Рівне-ОШВСМ

18:00 Київ-Баскет — Старий Луцьк

4 жовтня, п'ятниця

14:00 Прикарпаття-Говерла — Старий Луцьк

18:00 Київ-Баскет — Рівне-ОШВСМ

ПС Юність (Запоріжжя)5 жовтня, субота

14:00 Дніпро — Кривбас

17:00 Запоріжжя — Черкаські Мавпи

6 жовтня, неділя

13:00 Дніпро – Черкаські Мавпи

16:00 Запоріжжя — Кривбас

Раніше через брак фінансування зі змагань знялася львівська Політехніка-Галичина. Припинив своє існування і чемпіон Вищої ліги Прометей.