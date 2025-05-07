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Каррі, Томпсон та Ліллард відпочивають: шутер Ворріорз підкорив унікальне "снайперське" досягнення

Руслан Травкін — 7 травня 2025, 08:37
Каррі, Томпсон та Ліллард відпочивають: шутер Ворріорз підкорив унікальне снайперське досягнення
Джиммі Батлер і Бадді Хілд
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Ключовий гравець Голден Стейт Бадді Хілд став першим баскетболістом в історії плейоф Національної баскетбольної асоціації, якому вдалося влучити за дві гри 14 триочкових і жодного разу не втратити м'яча.

Про це повідомляє журналіст Грег Харві.

Загалом за дві гри захисник зробив 19 спроб з-за дуги.

В обох випадках його результативність допомогла "воїнам" здобути перемогу. Бадді набрав 33 очки проти Х'юстона, а сьогодні здобув 24 пункти проти Тімбервулвз

Навички Бадді можуть стати ключовими у протистоянні, адже лідер Ворріорз Стеф Каррі зазнав травми і пропустить певний період. 

Зазначимо, що в НБА стався унікальний результат, адже в кожному півфіналі конференції перемогу здобув андердог.

Рекорд НБА Голден Стейт Ворріорз

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