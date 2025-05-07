Каррі, Томпсон та Ліллард відпочивають: шутер Ворріорз підкорив унікальне "снайперське" досягнення

Ключовий гравець Голден Стейт Бадді Хілд став першим баскетболістом в історії плейоф Національної баскетбольної асоціації, якому вдалося влучити за дві гри 14 триочкових і жодного разу не втратити м'яча.

Про це повідомляє журналіст Грег Харві.

Загалом за дві гри захисник зробив 19 спроб з-за дуги.

Players in NBA history to make 14+ threes and have 0 turnovers over a two-game span in the playoffs:



Buddy Hield



That’s it. pic.twitter.com/ZtgNmQK8o3 — Greg Harvey (@BetweenTheNums) May 7, 2025

В обох випадках його результативність допомогла "воїнам" здобути перемогу. Бадді набрав 33 очки проти Х'юстона, а сьогодні здобув 24 пункти проти Тімбервулвз.

Навички Бадді можуть стати ключовими у протистоянні, адже лідер Ворріорз Стеф Каррі зазнав травми і пропустить певний період.

Зазначимо, що в НБА стався унікальний результат, адже в кожному півфіналі конференції перемогу здобув андердог.