Вперше в історії НБА всі андердоги стартували з перемоги у півфіналі конференції

Сенсаційно розпочалося друге коло плейоф Національної баскетбольної асоціації – чотири команди з нижчим посівом розпочали серію з перемог. Це перший подібний випадок в історії ліги.

Про це повідомила пресслужба НБА.

For the first time in NBA history, all four road teams have won Game 1 of the Division/Conference Semifinals. pic.twitter.com/LT14CspZdp — NBA Communications (@NBAPR) May 7, 2025

На Сході Індіана обіграла Клівленд, Нікс – Бостон. На Заході ініціативу підхопили Денвер, який здолав Оклахому, і Голден Стейт – "воїни" були сильніші за Міннесоту.

Зазначимо, що Пейсерз уже мають перевагу 2:0 у серії над Кавальєрс.

За версією букмекерів, безапеляційними фаворитами на прохід вважалися саме команди, які мають перевагу домашнього паркету.

Нагадаємо, кожна серія триватиме до чотирьох перемог.