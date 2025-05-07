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Вперше в історії НБА всі андердоги стартували з перемоги у півфіналі конференції

Руслан Травкін — 7 травня 2025, 07:44
Вперше в історії НБА всі андердоги стартували з перемоги у півфіналі конференції
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Сенсаційно розпочалося друге коло плейоф Національної баскетбольної асоціації – чотири команди з нижчим посівом розпочали серію з перемог. Це перший подібний випадок в історії ліги.

Про це повідомила пресслужба НБА. 

На Сході Індіана обіграла Клівленд, Нікс – Бостон. На Заході ініціативу підхопили Денвер, який здолав Оклахому, і Голден Стейт – "воїни" були сильніші за Міннесоту. 

Зазначимо, що Пейсерз уже мають перевагу 2:0 у серії над Кавальєрс. 

За версією букмекерів, безапеляційними фаворитами на прохід вважалися саме команди, які мають перевагу домашнього паркету. 

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Нагадаємо, кожна серія триватиме до чотирьох перемог.  

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