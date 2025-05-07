Вперше в історії НБА всі андердоги стартували з перемоги у півфіналі конференції
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Сенсаційно розпочалося друге коло плейоф Національної баскетбольної асоціації – чотири команди з нижчим посівом розпочали серію з перемог. Це перший подібний випадок в історії ліги.
Про це повідомила пресслужба НБА.
На Сході Індіана обіграла Клівленд, Нікс – Бостон. На Заході ініціативу підхопили Денвер, який здолав Оклахому, і Голден Стейт – "воїни" були сильніші за Міннесоту.
Зазначимо, що Пейсерз уже мають перевагу 2:0 у серії над Кавальєрс.
За версією букмекерів, безапеляційними фаворитами на прохід вважалися саме команди, які мають перевагу домашнього паркету.
Нагадаємо, кожна серія триватиме до чотирьох перемог.