Голден Стейт із травмою Каррі переграв Міннесоту, Клівленд програв Індіані

У ніч з 6 на 7 травня відбулось два матчі в межах другого кола плейоф Національної баскетбольної асоціації.

48 очок Мітчелла не допомогли Клівленду переграти Індіану, яка збільшила свою перевагу в серії.

Голден Стейт виграв перший поєдинок проти Міннесоти попри травму лідера команди Стефа Каррі, який достроково залишив паркет, відігравши всього 13 хвилин.

НБА-2024/25 – плейоф

7 травня

Клівленд – Індіана 119:120 (32:15, 29:35, 37:34, 21:46) (0:2 в серії)

Міннесота – Голден Стейт 88:99 (20:18, 11:26, 29:36, 28:19) (0:1 в серії)

Раніше повідомлялось, що вперше в історії НБА перший матч другого кола плейоф виграли усі андердоги.