Назріває перша відставка сезону: аутсайдер Заходу НБА готовий звільнити тренера

Олексій Погорелов — 31 жовтня 2025, 12:51
Найближчим часом Віллі Грін може втратити посаду головного тренера Нового Орлеана.

Про це повідомляє ClutchPoints.

За інформацією джерела, фронт-офіс Пеліканс проводить серйозні внутрішні переговори щодо варіанту зі звільненням 44-річного фахівця через незадовільний старт нового регулярного сезону НБА.

Власники клубу тривалий час підтримували Гріна, зокрема, коли експрезидент з баскетбольних операцій НОП Девід Гріффін хотів звільнити тренера. У підсумку саме Гріффін втратив свою посаду у квітні цього року.

Але зараз новий виконавчий віце-президент з баскетбольних операцій Джо Дюмарс та нові члени керівництва Пеліканс ставлять під сумнів майбутнє головного тренера.

Вважається, що Віллі Грін втратив роздягальню команди, і це стало очевидним у матчі проти Денвера (88:122). Одним із найсумнівніших рішень Гріна на початку сезону було випустити в стартовому складі 37-річного центрового ДеАндре Джордана, який щойно підписав контракт з командою, замість молодого та перспективного Іва Міссі.

Очікується, що в разі звільнення Гріна роль тимчасового тренера на себе візьме його асистент Джеймс Боррего, який до цього чотири роки очолював Шарлотт Горнетс.

На даний момент Новий Орлеан залишається єдиною командою Заходу, яка не виграла ще жодного матчу на старті сезону. Пеліканс посідають останнє місце турнірної таблиці із результатом 0-4.

Нагадаємо, що вчора, 30 жовтня, власники клубів НБА одноголосно схвалили рекордний продаж Лос-Анджелес Лейкерс за 10 мільярдів доларів.

