Нью-Орлеан оголосив про звільнення віцепрезидента
Девід Гріффін
Нью-Орлеан Пеліканс
Нью-Орлеан оголосив про звільнення віцепрезидента команди з баскетбольних операцій Девіда Гріффіна.
Про це повідомила пресслужба Пеліканс.
"Це було важке рішення, проте необхідне на даний час. Нам потрібно створити культуру, яка забезпечить нам успіх на паркеті та поза ним протягом довгого часу", – прокоментував це рішення власник команди Гейл Бенсон.
Гріффіна було призначено віцепрезидентом у 2019 році. За цей час Нью-Орлеан двічі виходив у плейоф НБА та завершив регулярний сезон-2024/25 із показником 21:61.
Раніше Фінікс Санз оголосили про звільнення головного тренера за підсумками кампанії.