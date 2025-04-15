Нью-Орлеан оголосив про звільнення віцепрезидента команди з баскетбольних операцій Девіда Гріффіна.

Про це повідомила пресслужба Пеліканс.

"Це було важке рішення, проте необхідне на даний час. Нам потрібно створити культуру, яка забезпечить нам успіх на паркеті та поза ним протягом довгого часу", – прокоментував це рішення власник команди Гейл Бенсон.

New Orleans Pelicans Part Ways With David Griffinhttps://t.co/uS7yWblVwf — New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) April 14, 2025

Гріффіна було призначено віцепрезидентом у 2019 році. За цей час Нью-Орлеан двічі виходив у плейоф НБА та завершив регулярний сезон-2024/25 із показником 21:61.

Раніше Фінікс Санз оголосили про звільнення головного тренера за підсумками кампанії.