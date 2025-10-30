Михайлюк не допоміг Юті переграти Портленд, Денвер розгромив Нью-Орлеан в НБА

У ніч з 29 на 30 жовтня відбулась низка матчів у межах Національної баскетбольної асоціації.

Юта Джаз зі Святославом Михайлюком у складі поступилась Портленду. Українець провів на паркеті 23 хвилини і за цей час набрав 7 очок, оформивши при цьому 2 підбирання.

В інших матчах Денвер впевнено розгромив Портленд, а Лейкерс без зіркових Леброна та Дончича мінімально переграли Міннесоту.

НБА-2025/26 – регулярний чемпіонат

30 жовтня

Торонто – Х'юстон 121:139 (30:39, 33:31, 28:36, 30:33)

Бостон – Клівленд 125:105 (40:42, 35:18, 23:25, 27:20)

Детройт – Орландо 125:116 (29:36, 36:28, 36:28, 34:24)

Бруклін – Атланта 112:117 (27:34, 24:30, 32:30, 29:23)

Чикаго – Сакраменто 126:113 (36:33, 26:31, 39:27, 25:22)

Даллас – Індіана 107:105 (25:30, 27:25, 29:19, 26:31)

Денвер – Нью-Орлеан 122:88 (34:25, 19:22, 39:11, 30:30)

Юта – Портленд 134:136 (43:33, 30:46, 25:38, 36:19)

Міннесота – Лейкерс 115:116 (34:32, 24:30, 28:35, 29:19)

Фінікс – Мемфіс 113:114 (26:27, 27:22, 25:32, 35:33)

Напередодні Голден Стейт здолали Кліпперс, а Шарлоттв результативній грі поступився Маямі.