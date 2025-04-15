Дворазовий чемпіон НБА та MVP Фіналу стане новим президентом з баскетбольних операцій Пеліканс

Легенда НБА Джо Дюмарс найближчим часом обійме посаду президента з баскетбольних операцій Нового Орлеана.

Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.

61-річний американець замінить на цій посаді Девіда Гріффіна, якого раніше було звільнено керівництвом "пеліканів".

Hall of Famer Joe Dumars is finalizing a deal to become the new president of basketball operations of the New Orleans Pelicans, sources tell ESPN. Dumars was president of the Pistons from 2000-14, building the 2004 Detroit championship team. Now returns home to Louisiana. pic.twitter.com/SrgfHBbHTP — Shams Charania (@ShamsCharania) April 15, 2025

Джо Дюмарс – дворазовий чемпіон НБА (1989, 1990) та найцінніший гравець фінальної серії (1989) у складі Детройта, який його задрафтував у 1985 році. Баскетболіст всю свою ігрову кар'єру провів з "поршнями", був частиною відомого ростеру "Поганих хлопців". У складі "Дрім Тім" став чемпіоном світу 1994 року.

Після завершення кар'єри він протягом 14 років (2000-2014) був президентом Пістонс. Дюмарс створив команду, яка в 2004 році виграла Кубок Ларрі О'Браєна. У 2006 році його ввели до Зали слави баскетболу.

Пізніше Дюмарс обіймав посаду директора зі стратегії Сакраменто Кінгз (2019-2022), після чого донині працював виконавчим віце-президентом з баскетбольних операцій в офісі ліги НБА.

Нагадаємо, що недавно Фінікс Санз звільнили Майка Буденхольцера з посади головного тренера. Це вже третє звільнення наставника команди з Арізони за останні три роки.