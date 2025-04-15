Дворазовий чемпіон НБА та MVP Фіналу стане новим президентом з баскетбольних операцій Пеліканс
Легенда НБА Джо Дюмарс найближчим часом обійме посаду президента з баскетбольних операцій Нового Орлеана.
Про це повідомляє інсайдер ESPN Шемс Чаранія.
61-річний американець замінить на цій посаді Девіда Гріффіна, якого раніше було звільнено керівництвом "пеліканів".
Джо Дюмарс – дворазовий чемпіон НБА (1989, 1990) та найцінніший гравець фінальної серії (1989) у складі Детройта, який його задрафтував у 1985 році. Баскетболіст всю свою ігрову кар'єру провів з "поршнями", був частиною відомого ростеру "Поганих хлопців". У складі "Дрім Тім" став чемпіоном світу 1994 року.
Після завершення кар'єри він протягом 14 років (2000-2014) був президентом Пістонс. Дюмарс створив команду, яка в 2004 році виграла Кубок Ларрі О'Браєна. У 2006 році його ввели до Зали слави баскетболу.
Пізніше Дюмарс обіймав посаду директора зі стратегії Сакраменто Кінгз (2019-2022), після чого донині працював виконавчим віце-президентом з баскетбольних операцій в офісі ліги НБА.
Нагадаємо, що недавно Фінікс Санз звільнили Майка Буденхольцера з посади головного тренера. Це вже третє звільнення наставника команди з Арізони за останні три роки.