Нью-Орлеан оголосив про звільнення головного тренера

Володимир Максименко — 15 листопада 2025, 17:00
Нью-Орлеан офіційно звільнив Вілла Гріна
Вілл Грін
Нью-Орлеан

Нью-Орлеан звільнив Вілла Гріна з посади головного тренера після провального старту сезону НБА.

Про це повідомила пресслужба Пеліканс.

Віцепрезидент команди з баскетбольних операцій Джо Дюмарс у своїй заяві висловив повагу до роботи тренера, яку він виконував та подякував за внесок у розвиток франшизи.

Наразі Нью-Орлеан тимчасово очолить Джеймс Боррего, який працював асистентом Гріна.

Зазначимо, що фахівець очолював "пеліканів" з 2021 року і за цей час двічі виводив команду у плейоф НБА – в обох випадках команда вилітала в першому ж раунді (2021/22 та 2023/24). 

Сезон-2025/26 Нью-Орлеан розпочав невдало – дві перемоги та 10 поразок й останнє місце Західної конференції. Сьогодні вночі Пеліканс поступились Лос-Анджелес Лейкерс 104:118. 

Раніше повідомлялось, що один з провідних баскетбольних клубів Європи повернув легендарного тренера.

