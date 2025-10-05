Скапінцев програв Брукліну, Орландо виграв дербі проти Маямі, Міннесота без Едвардса обіграла Денвер

Ввечері суботи, 4 жовтня, розпочалася серія передсезонних ігор Національної баскетбольної асоціації.

Спочатку в Абу-Дабі відбувся матч-реванш між Філадельфією та Нью-Йорком. Поєдинок проходив без участі Джоша Харта, який зазнав травми спини у першому поєдинку між цими командами, а також без Олексія Леня. Як і в попередньому випадку, Нікс перемогли, цього разу з рахунком 113:104.

У Сан-Хуані, столиці Пуерто-Рико проходило дербі імені штату Флорида між Маямі та Орландо. Свою першу гру за нову команду провалив новачок Хіт Норман Пауелл, якого раніше виміняли у Кліпперс. За майже 14 хвилин на майданчику захисник набрав усього 5 очок. Зазначимо, що Ерік Споельстра не міг розраховувати на свою зірку в особі Тайлера Хірро – снайпер пропускатиме старт сезону через операцію на нозі.

Незхважаючи на всі свої проблеми, Маямі мав перевагу +14 очок на старті третьої чверті. Проте саме під час третьої 12-хвилинки розпочався камбек Орландо. Наприкінці зустрічі команда Джамала Мослі вирвалася вперед та відірвалася практично за 10 очок, що дозволило їй здобути перемогу з рахунком 126:118.

Трохи пізніше у Сан-Дієго розпочався матч між Денвером та Міннесотою, двома колективами, які не змогли зупинити Оклахому на її шляху до титулу чемпіона НБА. Тімбервулвз грали без своєї головної зірки Ентоні Едвардса. Незважаючи на це, підопічні Кріса Фінча перемогли 126:116.

Також відбувся поєдинок, у якому Бруклін зійшовся з єрусалимським Хапоелєм, у складі якого вийшов новачок Дмитро Скапінцев. Український центровий провів на паркеті 7 хвилин, за які заробив 2 очки (0/1 двоочкові, 0/1 триочкові, 2/4 штрафні) та одне підбирання. Колектив з Ізраїлю не зміг скласти конкуренцію американській команді, яка розгромила свого суперника 123:88.

Наостанок Новий Орлеан із замітно схуднувшим Зайоном Вільямсоном зіграв проти австралійського Саут Іст Мельбурну. Зустріч завершилася впевненою перемогою "пеліканів" 127:92.

Передсезонні матчі НБА

4-5 жовтня

Філадельфія – Нью-Йорк 104:113 (23:32, 24:28, 28:23, 29:30)

Маямі – Орландо 118:126 (29:21, 32:29, 32:40, 25:36)

Денвер – Міннесота 116:126 (28:40, 35:32, 17:24, 36:30)

Бруклін – Хапоель Єрусалим 123:88 (34:22, 36:23, 31:21, 22:22)

Новий Орлеан – Саут Іст Мельбурн 127:92 (35:21, 39:34, 25:20, 28:17)

Нагадаємо, що вчора, 4 жовтня, відбулися п'ять матчів нового сезону української Суперліги.