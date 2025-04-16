Голден Стейт переграв Мемфіс, Атланта програла Орландо в матчах плейін НБА

У ніч з 15 на 16 квітня відбулись два матчі в межах плейін Національної баскетбольної асоціації.

Голден Стейт із неймовірними Батлером та Каррі здолали Мемфіс. Лідери Ворріорз набрали 38 та 37 очок відповідно.

В іншому матчі Орландо спокійно переграли Атланту, виборовши собі місце у фіналі плейін.

НБА-2024/25 – плейін

16 квітня, півфінали

Орландо – Атланта 120:95 (32:17, 29:30, 18:26, 41:22)

Голден Стейт – Мемфіс 121:116 (31:25, 36:30, 27:36, 27:25)

Зазначимо, що Хоукс та Грізліс зіграють ще один матч плейін та боротимуться за восьмий номер посіву у плейоф. Суперниками стануть переможці пар Чикаго – Маямі та Сакраменто – Даллас.

Напередодні також відбулись матчі плейін Євроліги, в одному з яких Париж сенсаційно вибив Реал.