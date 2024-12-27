Черкаські Мавпи поміряються силами з Кривбасом: анонс матчу Суперліги

У п’ятницю, 27 грудня, відбудеться єдиний поєдинок у межах баскетбольної Суперліги України.

Черкаські Мавпи прагнуть взяти реванш у Кривбаса за поразку, що сталась на початку листопада. Тоді фінальний свисток зафіксував рахунок 84:81 за користь криворожан.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

27 грудня

18:00 Черкаські Мавпи – Кривбас

Нагадаємо, останні матчі у межах української Суперліги відбулись тиждень тому. Дніпро розгромно переміг Прикарпаття-Говерла – 84:51, а Запоріжжя несподівано обіграло Київ-Баскет – 75:69.

Лідером чемпіонату є Дніпро. Чинний чемпіон виграв усі 11 матчів цього сезону.