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Черкаські Мавпи поміряються силами з Кривбасом: анонс матчу Суперліги

Микита Павлів — 27 грудня 2024, 07:24
Черкаські Мавпи поміряються силами з Кривбасом: анонс матчу Суперліги
Черкаські Мавпи – Кривбас
ФБУ

У п’ятницю, 27 грудня, відбудеться єдиний поєдинок у межах баскетбольної Суперліги України.

Черкаські Мавпи прагнуть взяти реванш у Кривбаса за поразку, що сталась на початку листопада. Тоді фінальний свисток зафіксував рахунок 84:81 за користь криворожан.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга
27 грудня

18:00 Черкаські Мавпи – Кривбас

Нагадаємо, останні матчі у межах української Суперліги відбулись тиждень тому. Дніпро розгромно переміг Прикарпаття-Говерла – 84:51, а Запоріжжя несподівано обіграло Київ-Баскет – 75:69.

Лідером чемпіонату є Дніпро. Чинний чемпіон виграв усі 11 матчів цього сезону.

БК Дніпро Київ-Баскет ФБУ БК Черкаські Мавпи Прикарпаття-Говерла Суперліга з баскетболу

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