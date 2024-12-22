Дніпро впевнено розібрався Говерлою в Суперлізі

У неділю, 22 грудня, БК Дніпро здобув упевнену перемогу над Прикарпаття-Говерлою в межах регулярного чемпіонату Суперліги.

Поєдинок, який відбувся на паркеті СК Шиннік, завершився з рахунком 84:51.

Найкращим гравцем гри сам форвард збірної України Данііл Сипало, який зібрав дабл-дабл – 12 очок + 17 підбирань, а також записав до активу 3 блок-шоти.

Дніпро завершив рік на першому місці в Суперлізі, вигравши всі 11 матчів регулярного чемпіонату. Говерла, навпаки, йде на останній восьмій позиції з 1 перемогою в 15 матчах.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 22 грудня

Дніпро – Прикарпаття-Говерла 84:51 (23:10, 26:16, 19:12, 16:13)

Дніпро: Закурдаєв + 5 підбирань + 4 передачі, Дубоненко 14, Тимофеєнко 14, Сипало 12 + 17 підбирань, Конєв 6 + 7 передач + 4 перехоплення — старт, Ліщина 9 + 6 передач + 4 підбирання, Загреба 7 + 8 підбирань + 5 передач, Коротченко 5 - 4 втрати, Попов 2

Прикарпаття-Говерла: Чугунов 9, Віталій Лемішка 8 + 3 перехоплення, Марків 5, Іванов 2 + 7 підбирань - 5 втрат, Бречка 2 + 3 передачі + 3 перехоплення — старт, Морозов 11, Кабацюра 6 + 3 передачі, Стародуб 6, Лемішка 2, Кузнецов 0

Нагадаємо, що напередодні дніпряни здолали Київ-Баскет, а Говерла поступилася Запоріжжю.