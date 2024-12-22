Запоріжжя здобуло неочікувану перемогу над Київ-Баскетом у Суперлізі

У неділю, 22 грудня, Запоріжжя здобуло важливу перемогу над Київ-Баскетом, поступаючись по ходу гри з різницею у 18 очок.

Поєдинок, пройшов у Дніпрі та завершився з рахунком 75:69.

Найкращими гравцями у складі команд стали Сандул та Дмитренко, перший зібрав – 17 очок + 16 підбирань + 2 асисти, а другий – 22 очки + 7 підбирань.

Запоріжжя завершило рік на сьомому місці у Суперлізі, вигравши лише 4 матчи регулярного чемпіонату. Київ-Баскет, навпаки, йде на другій позиції з 12 перемогами у 14 матчах.

Чемпіонат України з баскетболу – Суперліга

Регулярний чемпіонат, 22 грудня

Запоріжжя – Київ-Баскет – 75:69 (16:32, 25:14, 18:14, 16:9)

Запоріжжя: Дмитренко 22 + 7 підбирань, Нікітін 17 + 6 підбирань + 1 асист, Хохоник 13 + 4 підбирання + 14 асистів.

Київ-Баскет: Сандул 17 + 16 підбирань + 2 асисти, Сушкін 17 + 5 підбирань + 2 асисти, Когут 13 + 4 підбирання + 2 асисти.

Нагадаємо, що сьогодні відбувся поєдинок лідера Суперліги – БК Дніпра. Дніпряни впевнено перемогли Прикарпаття-Говерлу та закінчили рік у якості лідера чемпіоната.