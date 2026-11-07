Дніпро розтрощило Черкаські Мавпи у матчі Суперліги

Дніпро переграв Черкаські Мавпи у матчі регулярного чемпіонату Суперліги з баскетболу.

Зустріч завершилась з рахунком 98:60.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став капітан дніпрян Станіслав Тимофеєнко, який набрав 19 очок, а також зробив 5 підбирань і віддав 2 асисти.

Дніпро наразі очолює турнірну таблицю першості, маючи в активі 5 перемог та 1 поразку. Мавпи посідають останню сходинку – 1 перемога при 5 поразках.

Суперліга – Регулярний чемпіонат

7 листопада

Дніпро – Черкаські Мавпи 98:60 (23:12, 24:19, 26:10, 25:19)

Напередодні Волинь здолала Хмельницький у матчі Суперліги.