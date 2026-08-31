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Черкаські Мавпи продовжили контракт із захисником, який став чемпіоном Європи у Дивізіоні В

Олексій Мурзак — 31 серпня 2026, 19:44
Черкаські Мавпи продовжили контракт із захисником, який став чемпіоном Європи у Дивізіоні В
Максим Упир (праворуч)
БК Черкаські Мавпи

Черкаські Мавпи продовжили контракт з вихованцем клубу Іллею Упирем.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Захисник виступатиме за команду в сезоні-2026/27.

У минулому сезоні Ілля провів 17 хвилин 5 секунд у середньому за матч, набираючи 4,8 очка та роблячи 1,9 підбирання. Середній рейтинг ефективності захисника за сезон склав 3,6.

Також він реалізував 90% своїх штрафних кидків у матчах Суперліги – один із найкращих показників команди.

Новий сезон Ілля розпочне вже у статусі чемпіона Європи. Влітку 2026 року баскетболіст у складі збірної України U-20 здобув золоті медалі чемпіонату Європи у Дивізіоні B.

БК Черкаські Мавпи

БК Черкаські Мавпи

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