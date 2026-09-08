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Черкаські Мавпи підсилилися досвідченим американським легіонером

Олександр Булава — 8 вересня 2026, 19:42
Черкаські Мавпи підсилилися досвідченим американським легіонером

Черкаські Мавпи оголосив про підписання 30-річного американського захисника Теллі Джордана.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі угоди не розголошуються.

Студентський етап кар'єри гравець провів у США, виступаючи чотири сезони за команду коледжу UNC Wilmington Seahawks. Після цього Джордан вирушив до Європи, де здобув багатий міжнародний досвід. За свою професійну кар'єру він устиг пограти у чемпіонатах Німеччини, Грузії, Словаччини, Сербії, Фінляндії, Боснії і Герцеговини, Хорватії та Болгарії.

Минулий сезон американський захисник захищав кольори болгарського клубу BC Minyor, а також мав ігрову практику в Сербії.

Напередодні Мавпи продовжили контракт з вихованцем клубу Іллею Упирем.

Раніше ФБУ оголосила дату старту нового сезону чоловічої Суперліги.

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