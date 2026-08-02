Черкаські Мавпи продовжили контракт із перспективним захисником

Черкаські Мавпи продовжили контракт з українським захисником Максимом Фесуном.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Нова угода розрахована на сезон-2026/27.

20-річний захисник проведе свій п'ятий сезон у складі головної команди Черкас. Фесун є вихованцем баскетбольної школи Черкаські Мавпи та поступово проходить шлях від юнацького баскетболу до повноцінного гравця основного складу.

У сезоні 2025/26 Максим взяв участь у 15 матчах чемпіонату України, у середньому набираючи 1,3 очка, 1,2 підбирання та 0,3 передачі за гру. При цьому в плейоф у серії проти Дніпра Максим реалізував 3/3 триочкових.

Напередодні Рівне оголосило про перше підписання перед стартом Суперліги.