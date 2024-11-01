Черкаські Мавпи не змогли здобути другу перемогу поспіль над Кривбасом у матчі Суперліги

У п'ятницю, 1 листопада, відбувся перший з двох матчів ігрового дня української Суперліги з баскетболу сезону-2024/25, в якому Кривбас за неймовірним камбеком здолав БК Черкаські Мавпи.

Поєдинок завершився з рахунком 84:81.

Кривбас взяв реванш за поразку днем раніше. 21 очко до активу записав найрезультативніший гравець команди Михайло Бублик.

Суперліга – регулярний чемпіонат

31 жовтня

Кривбас – Черкаські Мавпи 84:81 (18:19, 19:21, 15:30, 32:11)

Кривбас: Бублик 21 + 3 передачі, Ловінгс 19, Водолазський 13, Хант 11 + 12 підбирань

Черкаські Мавпи: Марченко 14 + 4 підбирання, Холод 13 + 7 підбирань, Агафонов 13 + 8 підбирань, Клебан 14, Кошеватський 13

Після обміну перемогами команди зберегли свої позиції в середині турнірної таблиці. Кривбас свій наступний матч зіграє 11 листопада проти Запоріжжя, а Черкаські Мавпи гратимуть проти чемпіона України Дніпра.