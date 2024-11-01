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Бугрова та Кантемир вийшли у півфінал турніру в Німеччині

Олександр Булава — 1 листопада, 17:47
Бугрова та Кантемир вийшли у півфінал турніру в Німеччині

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир обіграли іспанську пару Паулу Лопез та Люсію Родрігез у чвертьфіналі Hylo Open-2024.

Поєдинок завершився з рахунком 21:12, 21:19.

Суперники української пари визначаться у протистоянні німеьцького дуету Ефлер/Нгуєн проти Макферсон/Торренс з Шотландії.

BWF World Tour – Hylo Open-2024
Парний розряд, жінки
1/4 фіналу, 1 листопада

Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) – Паула Лопез/Люсія Родрігез (Іспанія) 21:12, 21:19

Нагадаємо, на US Open-2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх 2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.

Також українки стали срібними призерками турніру в Туреччині.

Поліна Бугрова Євгенія Кантемир

Поліна Бугрова

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