Бугрова та Кантемир вийшли у півфінал турніру в Німеччині
Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир обіграли іспанську пару Паулу Лопез та Люсію Родрігез у чвертьфіналі Hylo Open-2024.
Поєдинок завершився з рахунком 21:12, 21:19.
Суперники української пари визначаться у протистоянні німеьцького дуету Ефлер/Нгуєн проти Макферсон/Торренс з Шотландії.
BWF World Tour – Hylo Open-2024
Парний розряд, жінки
1/4 фіналу, 1 листопада
Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) – Паула Лопез/Люсія Родрігез (Іспанія) 21:12, 21:19
Нагадаємо, на US Open-2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх 2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.
Також українки стали срібними призерками турніру в Туреччині.