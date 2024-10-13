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Чемпіон Бадмінтон

Бугрова та Кантемир стали срібними призерками турніру в Туреччині

Андрій Яросименко — 13 жовтня, 14:03
Бугрова та Кантемир стали срібними призерками турніру в Туреччині
ФБУ

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули срібні нагороди міжнародного турніру, що проходить у Туреччині.

У півфінальному раунді українки здолали представниць країни-господарки Ясемен Бекташ та Джансу Ерчетін. У фіналі Кантемир і Бугрова повинні були змагатися із представницями Іспанії, але знялися з фіналу та посіли другі місця, ставши віцечемпіонками турніру.

Нагадаємо, на US Open-2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх 2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.

Також українки виступали на престижному турнірі VICTOR China Open-2024, де в 1/16 фіналу поступилися господаркам змагань.

Бадмінтон Поліна Бугрова Євгенія Кантемир

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