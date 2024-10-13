Бугрова та Кантемир стали срібними призерками турніру в Туреччині

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули срібні нагороди міжнародного турніру, що проходить у Туреччині.

У півфінальному раунді українки здолали представниць країни-господарки Ясемен Бекташ та Джансу Ерчетін. У фіналі Кантемир і Бугрова повинні були змагатися із представницями Іспанії, але знялися з фіналу та посіли другі місця, ставши віцечемпіонками турніру.

Нагадаємо, на US Open-2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх 2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.

Також українки виступали на престижному турнірі VICTOR China Open-2024, де в 1/16 фіналу поступилися господаркам змагань.