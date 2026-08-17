Українські бадмінтоністки програли у парному розряді на старті ЧС-2026

Український дует у складі Поліни Бугрової та Євгенії Кантемир програв на старті парного розряду чемпіонату світу-2026 в індійському Нью-Деллі.

В 1/32 фіналу українки на першому корті поступилися парі з Малайзії – 17:21, 12:21. Зустріч тривала 33 хвилини.

Відзначимо, що 18 серпня обидві представниці України розпочнуть свої виступи в індивідуальних змаганнях: Бугрова протистоятиме Пракріті Бхарат з ОАЕ, а Кантемир зіграє проти проти німкені Міранди Вілсон.

Також у цей день відбудуться матчі 1/16 фіналу парного розряду, куди проб'ються 32 дуети, які оформили звитяги у першому раунді.

Світова першість відбуватиметься з 17-го по 23-те серпня.

Чемпіонат світу з бадмінтону

Жінки, пари, 1/32 фіналу

Онг Сінь Йі / Кармен Тін (Малайзія) – Поліна Бугрова / Євгенія Кантемир (Україна) 21:17, 21:12

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.