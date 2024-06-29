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Бугрова та Кантемир зазнали поразки у чвертьфіналі US Open 2024

Владислав Уткін — 29 червня, 07:20
Бугрова та Кантемир зазнали поразки у чвертьфіналі US Open 2024

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир програли американкам Керрі та Енні Ксу у чвертьфіналі Відкритого чемпіонату США.

Поєдинок завершився з рахунком 21:13, 21:14. Українки чудово розпочинали обидва сети, у першому навіть мали перевагу у три очки. Однак, у других половинах партій американки створювали комфортну перевагу та добивались перемоги.

US Open-2024 — BWF World Tour
Парний розряд, жінки
1/4 фіналу, 29 червня

Керрі Ксу/Енні Ксу (США) — Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) 21:13, 21:14

Нагадаємо, Бугрова кваліфікувалася на літні Олімпійські ігри-2024 за рейтингом Всесвітньої федерації бадмінтону (BWF).

Бадмінтон Поліна Бугрова

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