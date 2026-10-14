Бугрова та Кантемир покинули Denmark Open-2026, програвши у першому колі японкам
Український дует бадмінтоністок Поліни Бугрової та Євгенії Кантемир вилетів з першого кола турніру Denmark Open-2026, поступившись японським суперницям Коконі Ісікаві та Мію Кавазое.
Зустріч тривала 35 хвилин та завершилася із рахунком 0:2.
Кокона Ісікава / Мію Кавазое (Японія) – Поліна Бугрова / Євгенія Кантемир (Україна) – 2:0 (21:19, 21:18)
Протягом першого гейму українки нав'язували конкуренцію своїм опоненткам, проте японки у підсумку випередили у рахунку Бугрову та Кантемир з різницею у 2 очки. У другій частині зустрічі загальна ситуація склалася за схожим сценарієм – 21:18.
України протягом гри не створили жодного геймпойнту, тоді як у японок таких моментів було 9. Раніше ці дуети ніколи не зустрічалися між собою на турнірах.
Зауважимо, що 22-річна Коконі Ісікава стала "бронзовою" призеркою чемпіонату світу серед юніорів у 2022 році.
Додамо, що в одиночних змаганнях на Denmark Open-2026 Бугрова також вилетіла у першому колі, розгромно програвши представниці Південної Кореї Се Йонг Ан (13:21, 11:21).
Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.