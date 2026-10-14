Бугрова та Кантемир покинули Denmark Open-2026, програвши у першому колі японкам

Український дует бадмінтоністок Поліни Бугрової та Євгенії Кантемир вилетів з першого кола турніру Denmark Open-2026, поступившись японським суперницям Коконі Ісікаві та Мію Кавазое.

Зустріч тривала 35 хвилин та завершилася із рахунком 0:2.

BWF World Tour Super 750 – Denmark Open

1/16 фіналу, 13 жовтня

Призовий фонд – $950 000

Кокона Ісікава / Мію Кавазое (Японія) – Поліна Бугрова / Євгенія Кантемир (Україна) – 2:0 (21:19, 21:18)

Протягом першого гейму українки нав'язували конкуренцію своїм опоненткам, проте японки у підсумку випередили у рахунку Бугрову та Кантемир з різницею у 2 очки. У другій частині зустрічі загальна ситуація склалася за схожим сценарієм – 21:18.

України протягом гри не створили жодного геймпойнту, тоді як у японок таких моментів було 9. Раніше ці дуети ніколи не зустрічалися між собою на турнірах.

Зауважимо, що 22-річна Коконі Ісікава стала "бронзовою" призеркою чемпіонату світу серед юніорів у 2022 році.

Додамо, що в одиночних змаганнях на Denmark Open-2026 Бугрова також вилетіла у першому колі, розгромно програвши представниці Південної Кореї Се Йонг Ан (13:21, 11:21).

Нагадаємо, що Бугрова та Кантемир виграли бронзові медалі у парному розряді на чемпіонаті Європи-2026.