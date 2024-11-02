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Бугрова та Кантемир пробилися у фінал турніру в Німеччині

Олексій Мурзак — 2 листопада, 22:31
Бугрова та Кантемир пробилися у фінал турніру в Німеччині
Badmintonphoto

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир обіграли німецький дует у складі Лінди Ефлер та Тхук Фуонг Нгуєнг у півфіналі Hylo Open-2024.

Матч завершився з рахунком 21:14,21:15.

BWF World Tour – Hylo Open-2024
Парний розряд, жінки
1/2 фіналу, 2 листопада

Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) – Лінда Ефлер/Тхук Фуонг Нгуєнг (Німеччина) 21:14,21:15

Нагадаємо, на US Open-2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх 2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.

Також українки стали срібними призерками турніру в Туреччині.

Поліна Бугрова Євгенія Кантемир

Євгенія Кантемир

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