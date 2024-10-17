Бугрова та Кантемир поступились у битві за чвертьфінал Denmark Open-2024

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир поступились південнокорейській парі Ха На Пек/Со Хі Лі у другому колі Відкритого чемпіонату Данії.

Поєдинок завершився з рахунком 21:11, 21:8.

BWF World Tour – Denmark Open 2024

Парний розряд, жінки

1/8 фіналу, 17 жовтня

Ха На Пек/Со Хі Лі (Південна Корея) — Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) 21:11, 21:8

Нагадаємо, на US Open-2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх 2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.

Також українки стали срібними призерками турніру в Туреччині.