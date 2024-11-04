Бугрова та Кантемир поступились у фіналі турніру в Німеччині

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир поступились тайванському дуету Чіень Ху Ю/Шуо Юнь Сун у фіналі Hylo Open-2024.

Матч завершився у двох сетах з рахунком 21:19,21:15.

BWF World Tour – Hylo Open-2024

Парний розряд, жінки

Фінал, 3 листопада

Чіень Ху Ю/Шуо Юнь Сун (Тайвань) – Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) 21:19,21:15

Нагадаємо, на US Open-2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх 2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.

Також українки стали срібними призерками турніру в Туреччині.