Бугрова та Кантемир поступились у фіналі турніру в Німеччині
Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир поступились тайванському дуету Чіень Ху Ю/Шуо Юнь Сун у фіналі Hylo Open-2024.
Матч завершився у двох сетах з рахунком 21:19,21:15.
BWF World Tour – Hylo Open-2024
Парний розряд, жінки
Фінал, 3 листопада
Чіень Ху Ю/Шуо Юнь Сун (Тайвань) – Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) 21:19,21:15
Нагадаємо, на US Open-2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх 2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.
Також українки стали срібними призерками турніру в Туреччині.