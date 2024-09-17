Бугрова та Кантемир впевнено перемогли канадок на старті престижного турніру в Китаї

Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули перемогу над представницями Канади Жаклін Ченг та Кетрін Чой у першому колі одного з найбільших турнірів року VICTOR China Open 2024.

Поєдинок завершився з рахунком 21:11, 21:13.

В наступному раунді українки зіграють проти Ха На Пек та Со Хі Лі з Південної Кореї. Матч запланований на четвер, 19 вересня.

Victor China Open 2024 – Super 1000

Чанчжоу, Китай

Призовий фонд – $2 000 000

Парний жіночий розряд, 1 коло, 17 вересня





Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) – Жаклін Ченг/Кетрін Чой (Канада) 21:11, 21:13

Раніше сьогодні Кантемир також виступила у змішаному розряді. У парі з Олексієм Тітовим вона поступилася китайському дуету Сін Чен та Ті Чжан.

Нагадаємо, на US Open 2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх-2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.