Бугрова та Кантемир впевнено перемогли канадок на старті престижного турніру в Китаї
Українські бадмінтоністки Поліна Бугрова та Євгенія Кантемир здобули перемогу над представницями Канади Жаклін Ченг та Кетрін Чой у першому колі одного з найбільших турнірів року VICTOR China Open 2024.
Поєдинок завершився з рахунком 21:11, 21:13.
В наступному раунді українки зіграють проти Ха На Пек та Со Хі Лі з Південної Кореї. Матч запланований на четвер, 19 вересня.
Поліна Бугрова/Євгенія Кантемир (Україна) – Жаклін Ченг/Кетрін Чой (Канада) 21:11, 21:13
Раніше сьогодні Кантемир також виступила у змішаному розряді. У парі з Олексієм Тітовим вона поступилася китайському дуету Сін Чен та Ті Чжан.
Нагадаємо, на US Open 2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх-2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.