Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Бадмінтон

Тітов та Кантемир зазнали поразки на старті престижного турніру в Китаї

Станіслав Лисак — 17 вересня, 07:55
Тітов та Кантемир зазнали поразки на старті престижного турніру в Китаї
Євгенія Кантемир, Олексій Тітов та Поліна Бугрова
Федерація бадмінтону України

Українські бадмінтоністи Олексій Тітов та Євгенія Кантемир зазнали поразки від китайської пари Сін Чен та Чі Чжан у межах першого раунду змішаного розряду одного з найбільших турнірів року – VICTOR China Open 2024.

Поєдинок завершився у двох сетах 21:13, 21:11.

Зазначимо, що Євгенія Кантемир виступить у парному розряді з іншою українською бадмінтоністкою Поліною Бугровою. Поєдинок відбудеться сьогодні, 17 вересня. Початок – о 9:00 за київським часом. Суперницями українок стануть канадські спортсменки Жакілн Ченг та Кетрін Чой.

Бугрова також змагатиметься в одиничному розряді. Її першою суперницею стане Бусанан Онгбамрунгпган з Таїланду. Зустріч запланована на середу, 18 вересня.

Victor China Open 2024 – Super 1000
Чанчжоу, Китай
Призовий фонд – $2 000 000
Змішаний розряд, 1 коло, 17 вересня

Сін Чен/Чі Чжан (Китай) – Олексій Тітов/Євгенія Кантемир (Україна) 21:13, 21:11

Нагадаємо, на US Open 2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх-2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.

Поліна Бугрова Євгенія Кантемир Олексій Тітов

Поліна Бугрова

Україна буде представлена на турнірі VICTOR China Open 2024
Бугрова подякувала вболівальникам на Олімпійських іграх-2024
Бугрова: Я рада закінчити виступи на Олімпіаді-2024 перемогою
Бугрова, попри перемогу, не змогла пройти у плейоф з бадмінтону на Олімпіаді-2024
Тріо українських тенісисток розпочинають Олімпійські ігри-2024 з перемог: підсумки 28 липня

Останні новини