Тітов та Кантемир зазнали поразки на старті престижного турніру в Китаї

Українські бадмінтоністи Олексій Тітов та Євгенія Кантемир зазнали поразки від китайської пари Сін Чен та Чі Чжан у межах першого раунду змішаного розряду одного з найбільших турнірів року – VICTOR China Open 2024.

Поєдинок завершився у двох сетах 21:13, 21:11.

Зазначимо, що Євгенія Кантемир виступить у парному розряді з іншою українською бадмінтоністкою Поліною Бугровою. Поєдинок відбудеться сьогодні, 17 вересня. Початок – о 9:00 за київським часом. Суперницями українок стануть канадські спортсменки Жакілн Ченг та Кетрін Чой.

Бугрова також змагатиметься в одиничному розряді. Її першою суперницею стане Бусанан Онгбамрунгпган з Таїланду. Зустріч запланована на середу, 18 вересня.

Victor China Open 2024 – Super 1000

Чанчжоу, Китай

Призовий фонд – $2 000 000

Змішаний розряд, 1 коло, 17 вересня

Сін Чен/Чі Чжан (Китай) – Олексій Тітов/Євгенія Кантемир (Україна) 21:13, 21:11

Нагадаємо, на US Open 2024 з бадмінтону Бугрова та Кантемир дійшли до чвертьфіналу, де поступилися Керрі та Енні Ксу. На Олімпійських іграх-2024 20-річна харків'янка не змогла вийти у плейоф турніру.