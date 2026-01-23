Вільямс пропустить тести у Барселоні через затримки з підготовкою боліда

Вільямс оголосили про рішення не брати участі в передсезонних тестах у Барселоні, що мали відбутися наступного тижня.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Причиною відмови стали затримки у програмі розробки нового боліда.

Керівництво стайні пояснило, що команда продовжує зосереджувати зусилля на досягненні максимальної продуктивності машини перед стартом сезону 2026 року.

Замість виїзду на трасу в Іспанії, колектив проведе серію внутрішніх тестів, включаючи програму VTT.

Також у тестах не зможе взяти участь команда Макларен. Керівництво наголосило на важливості бути обережними, через велику кількість змін у регламенті.

Нагадаємо, що нещодавно Феррарі та Альпін презентували оновлені лівреї та боліди на сезон-2026 у Формулі-1.